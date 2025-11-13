脱炭素社会の実現や環境に優しい生活を考えるイベントが、JR新潟駅で開かれました。



9日に開かれた『にいがた環境フェスティバル』。脱炭素社会の実現に向けて、県が推進するプロジェクト「ゼロチャレ30」に関連するコンテンツなどを紹介。日常生活で実践できる取り組みから、自然との共生や資源の循環などへの理解を深めようというイベントです。



住友不動産を代表として業種をこえた企業・団体が連携する「断熱・省エネリフォーム推進タスクフォース」のブースでは、50代・60代の戸建て所有者やファミリー層に向けて断熱リフォームの必要性などが紹介されました。



このタスクフォースは、2030年度までに住宅の30%を省エネ基準に適合させることを目標にしているということです。