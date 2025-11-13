【「HUGE PLUS」（型番：M-HT1MRBK）】 11月下旬 発売予定 価格：19,800円

エレコムは、大型トラックボールマウス「HUGE（ヒュージ）」シリーズより「HUGE PLUS」のリニューアルモデルを11月下旬に発売する。価格は19,800円。発売に先立ち、先行予約販売を11月13日12時より開始する。

「HUGE」シリーズは、手首の負担を軽減するパームレストを搭載し、直径52mmの大玉を採用した人差し指操作タイプのトラックボールマウス。今回発売されるのは、8年ぶりにリニューアルしたモデルで、これまでにユーザーからの要望と、エレコムが30年以上積み上げてきたPC周辺機器の開発技術を融合させ、リニューアルが実現した。

「HUGE PLUS」（型番：M-HT1MRBK）

トラックボールマウス「HUGE PLUS」（M-HT1MRBK）に搭載される主な6つの新機能を紹介

（1）支持ユニットにベアリングを標準採用し、操球をなめらかに

ミネベアミツミ社製の高性能ベアリングにより、ボールがなめらかに回転し、腕や手首への負担を軽減。大画面での操作に適した高速移動も可能となっている。

（2）2種類の支持ユニットに交換可能

支持ユニットは簡単に取り外すことができ、別売りの人工ルビーユニットへ交換が可能。標準搭載されているベアリング支持ユニットは、ボール表面に接触しないためゴミが集まりにくく、長期間にわたりメンテナンスフリーで使用できる。

※交換用のベアリングユニット（M-BS10）および人工ルビーユニット（M-RS10）は別売り。

（3）様々な接続方式でデバイスの使用が可能に

3つの接続方式（USB2.4GHz無線、Bluetooth(R)、USB有線）のマルチ接続に対応している。各接続方式で1台ずつ、合計3台のデバイスを同時に接続することが可能。用途に応じて接続方式を選べるため、本製品1台で幅広く活用できる。

（4）ハイポーリングレートにより、動きがなめらかに

ゲーミングマウスクラスの高性能な光学式センサーを搭載し、トラックボールの動きを正確に読み取る。有線接続時はポーリングレート1,000Hzに対応し、よりなめらかな操作が可能になった。

（5）電池交換が不要な充電式マウス

リチウムイオン電池を内蔵した充電式モデルのため、電池交換が不要。外出先でもUSB Type-Cポートからの給電に対応し、AC充電器はもちろん、PCやモバイルバッテリーから手軽に電力を補うことができる。

（6）周囲へ配慮し、作業に集中できる静音スイッチを採用

主要な7つのボタンには静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわずに高い静音性を実現している。カフェなどの公共の場だけでなく、自宅での深夜作業時にも静かな環境を維持できる。

数量限定で先行販売割引キャンペーンを実施

キャンペーン期間：11月13日12時～11月18日23時59分

11月13日12時よりエレコムダイレクトショップにて、マルチ接続ワイヤレストラックボールマウス「HUGE PLUS」（型番：M-HT1MRBK）の予約販売が数量限定で行なわれる。

本キャンペーンでは、通常時19,800円（予定売価）のところ、16,800円で提供される。