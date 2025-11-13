「ポケットプリンターキット」など、Insta360 Ace Pro 2に新たな購入選択肢 ウルトラワイドレンズ、クローズアップレンズを含むキットも
Insta360は11月12日（水）、アクションカメラ「Insta360 Ace Pro 2」に新しいキットを追加した。専用の携帯プリンターを含むキットもある。
「Insta360 Ace Pro 2」は、1/1.3型有効5,000万画素のイメージセンサーを搭載するアクションカメラ。最大8K30fpsでの動画記録が可能。
すでに多数のキットが公式サイトやECサイトで購入できるが、3種類のキットが今回、新たに追加された。
ポケットプリンターキット
「Insta360 Ace Pro 2」から送られた画像データをプリントできるポケットプリンターが含まれるキット。
ポケットプリンターはアクションカメラ専用として初めて開発されたもの。「Insta360 Ace Pro 2」とはBluetoothで接続する。
外出先で使用できるポケットプリンターの上面に、「Insta360 Ace Pro 2」を設置できる。Leicaウォーターマーク付きのプリントも出力できるという。
ポケットプリンター単体でも1万7,600円で購入可能。写真用紙カートリッジも直販で用意されている。
同梱されるバッテリーは2個。本体色「ミッドナイト・ブラック」でのみ設定されるキットで、本体色「アークティック・ホワイト」は選べない。
「Insta360 Ace Pro 2」にハンドグリップを増設する「ストリート撮影グリップ Pro」や、「Insta360 Ace Pro 2」本体のための収納ケースも付属する。
キット内容Insta360 Ace Pro 2 ×1 ウインドガード（デフォルトで装着済み）×1 バッテリー×2 標準マウント×1 マイクキャップ×1 USB-C to USB-Cケーブル×1 ストリート撮影グリップ Pro×1 ポケットプリンター×1 遮光フード×1 クラシック収納ケース×1
価格
9万5,500円
プロシューターキット（限定版）
「ストリート撮影グリップ Pro」に加え、「シネマティックレンズ」「ブラックミストフィルター」を組み合わせたキット。
特別仕様のカスタムボックスに収納されているという。
キット内容
Insta360 Ace Pro 2 ×1
ウインドガード（デフォルトで装着済み）×1
バッテリー×2
標準マウント×1
マイクキャップ×1
USB-C to USB-Cケーブル×1
ストリート撮影グリップ Pro×1
遮光フード×1
シネマティックレンズ×1
ブラックミストフィルター×1
価格
9万8,000円
フルプロシューターキット
上記「プロシューターキット」の内容物に、「ウルトラワイドレンズ」「クローズアップレンズ」「スターフィルター」を加えたもの。