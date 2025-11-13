フミさん、ありがとう。横浜FCが三浦文丈監督の契約満了を発表。残り２試合も全力で戦う「最後まで責務を全うします」
横浜FCが11月13日、三浦文丈監督が契約満了に伴い、2025シーズン終了をもってクラブを離れることを発表した。
今季に横浜FCのトップチームコーチに就任。７月に四方田修平監督の解任に伴い、残留争いを戦うチームを率いることに。結局、２試合を残してJ２降格が決まったが、どんな状況でも決してあきらめず、常に情熱を持って指揮を執り続けた。
クラブの公式Xは「J１残留を達成するためにチームの立て直しに尽力してくれた三浦監督」と綴り、これまでの日々を振り返る。
「ピッチ上で選手とともに戦う姿勢、ロッカールームでの選手たちを鼓舞する声は、チームを底から支え勇気づけてくれました。サポーター・メディアにも、「俺たちは絶対やるんだ！」と意気込み、チームがオフの日もクラブハウスに来て次の試合の準備をしていた姿は忘れません」
そして「フミさん、クラブのために戦ってくれてありがとうございました。フミさんと戦った日々を私たちは忘れません」と続ける。
55歳の指揮官は、クラブの公式サイトを通じて「今シーズン限りで横浜FCを離れることになりました」と伝え、「シーズン当初はコーチとしてチームに携わらせていただき、夏から監督として責任ある仕事をやらせていただきました。目標であるJ１残留を達成することができず、非常に悔しい気持ちと同時に、横浜FCをご支援ご声援いただいているすべての皆様に申し訳ない気持ちです」と明かす。
ただ、まだシーズンは終わっていない。「残り２試合は横浜FCの未来のために全力で戦い、最後まで監督として責務を全うします」と誓い、「横浜FCの今後の更なる活躍と飛躍を期待しています。短い期間でしたが本当にありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
