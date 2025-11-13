クマの出没が後を絶ちません。

【画像】クマ目撃現場

山形県長井市ではきのうから住宅敷地の柿の木にクマが居座り、けさ緊急銃猟で駆除されました。

市と警察によりますときのう午後３時５０分ごろ、長井市寺泉の住宅敷地内でクマ１頭が目撃されました。クマは体長７５センチで柿の木の上にいたということです。

市と警察は花火を鳴らすなどしてクマを追い払おうと試みましたがクマは動じることなく木の上に留まり続けました。

周辺に住宅が点在していることから市は緊急銃猟の判断をしましたが、すでに日没を迎えていたことからけさからの対応に切り替えたということです。

■その場からいなくなるも...

ところが、夜が明けたきょう午前６時に市や警察がクマがいた柿の木を確認したところ、クマはその場からいなくなっていたということです。

そのおよそ１時間後の午前７時ごろ、きのうクマが居座った場所から２００メートルほど離れた住宅敷地の柿の木の上でクマを目撃したとの通報が警察に入りました。

近くを警戒していた市や猟友会が現場に向かい、通報からおよそ１０分後の午前７時１０分、現場にいた農林課長によって緊急銃猟が判断され、クマは駆除されました。

人への被害はないということです。

クマは各地で出没が相次いでいて、きょうも山形市や鶴岡市などで目撃されています。

県は、クマのエサとなる家の周囲の生ゴミや取り残しの果実などを放置しないよう呼びかけています。