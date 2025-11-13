「32か国も勝ち上がれるのに…」日本と韓国を破った“アジア２位”、失意のGS敗退に国民落胆「C・ロナウドが来て、我が国のサッカーは弱くなった」「34年のW杯が心配だ」【U-17W杯】

