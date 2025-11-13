「32か国も勝ち上がれるのに…」日本と韓国を破った“アジア２位”、失意のGS敗退に国民落胆「C・ロナウドが来て、我が国のサッカーは弱くなった」「34年のW杯が心配だ」【U-17W杯】
カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ最終節で、サウジアラビアがマリと対戦。０−２で敗れ、グループDの３位となった
各組３位の上位８チームは決勝トーナメントに上がれるレギュレーションのなか、サウジアラビアは８番目のメキシコと、勝点、得失点差、総得点で並んだものの、フェアプレーポイントで９番目となり、無念の敗退となった。
つまり、あと１点取っていれば、グループステージを突破できたことになる。
今大会の予選となったU-17アジアカップでは、日本と韓国を破って決勝に進んでおり（ウズベキスタンに敗れて準優勝）、期待も大きかっただけに、失望も小さくないようだ。同国サッカー協会の公式SNSには、次のような声が寄せられた。
「32チームも決勝トーナメントに勝ち上がれるのに、ダメなのか」
「クリスティアーノ・ロナウドが来て、我が国のサッカーは弱くなった」
「2034年のワールドカップが心配だ」
「32チームも決勝トーナメントに進めるのに。どのカテゴリーでもグループステージから抜け出せない」
「サウジ選手のスタミナが笑いものだ。90分間持たない」
「A代表の未来が思いやられる」
「優秀な若手がいてもサウジリーグでは試合に出られない」
「ただグループステージでプレーするだけ。この30年間、何も変わっていない」
自国開催となる34年のワールドカップで、中心とならなければいけない世代だけに懸念は尽きないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「世界中のコレクターが羨む」
各組３位の上位８チームは決勝トーナメントに上がれるレギュレーションのなか、サウジアラビアは８番目のメキシコと、勝点、得失点差、総得点で並んだものの、フェアプレーポイントで９番目となり、無念の敗退となった。
つまり、あと１点取っていれば、グループステージを突破できたことになる。
「32チームも決勝トーナメントに勝ち上がれるのに、ダメなのか」
「クリスティアーノ・ロナウドが来て、我が国のサッカーは弱くなった」
「2034年のワールドカップが心配だ」
「32チームも決勝トーナメントに進めるのに。どのカテゴリーでもグループステージから抜け出せない」
「サウジ選手のスタミナが笑いものだ。90分間持たない」
「A代表の未来が思いやられる」
「優秀な若手がいてもサウジリーグでは試合に出られない」
「ただグループステージでプレーするだけ。この30年間、何も変わっていない」
自国開催となる34年のワールドカップで、中心とならなければいけない世代だけに懸念は尽きないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「世界中のコレクターが羨む」