ＳＳＳＫＨＤ、今期経常を25％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額

スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス <4838> [東証Ｓ] が11月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の13.8億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の13億円→16.3億円(前期は8.8億円)に25.4％上方修正し、増益率が46.2％増→83.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.9％減の2.4億円に減る計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の16円→20円(前期は13円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の7.4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.1％→11.7％に急改善した。



株探ニュース

