日経225先物：13日正午＝30円高、5万1120円
13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の5万1120円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万1166.78円に対しては46.78円安。出来高は1万7610枚となっている。
TOPIX先物期近は3380.5ポイントと前日比20.5ポイント高、現物終値比0.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51120 +30 17610
日経225mini 51120 +35 315435
TOPIX先物 3380.5 +20.5 26254
JPX日経400先物 30450 +175 1697
グロース指数先物 717 -7 2003
東証REIT指数先物 2007 -1.5 138
株探ニュース
