　13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の5万1120円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万1166.78円に対しては46.78円安。出来高は1万7610枚となっている。

　TOPIX先物期近は3380.5ポイントと前日比20.5ポイント高、現物終値比0.20ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51120　　　　　 +30　　　 17610
日経225mini 　　　　　　 51120　　　　　 +35　　　315435
TOPIX先物 　　　　　　　3380.5　　　　 +20.5　　　 26254
JPX日経400先物　　　　　 30450　　　　　+175　　　　1697
グロース指数先物　　　　　 717　　　　　　-7　　　　2003
東証REIT指数先物　　　　　2007　　　　　-1.5　　　　 138

