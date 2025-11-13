13日午前、三条市のごみ処理施設で火事があり、さきほど午前11時に鎮火しました。



火事があったのは、三条市福島新田にある「三条市清掃センター」です。警察や消防によりますと午前9時ごろ、清掃センターの責任者から「大きな不燃ごみを砕く破砕機の中で何かが燃えている、煙が充満している」と消防に通報がありました。

消防車10台が出動し、約2時間後の午前11時に鎮火しました。ケガ人は確認されていません。



消防によりますと、破砕機の外にあるベルトコンベヤ―に流れている可燃ごみが燃えていたということです。三条市清掃センターでは2015年と2022年にも火事が起きていました。三条市は、火事を受けて清掃センターでのごみの受け入れを停止しています。