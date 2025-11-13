ABC本社 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　ABCテレビアナウンス部が12日までに公式インスタグラムを更新。古川昌希アナウンサー（38）と、現在産休中の澤田有也佳アナ（31）との2ショットが公開された。

【写真】“レア”2ショットを公開した古川昌希アナ＆産休中の澤田有也佳アナ

　「お久しぶりだわさ」の一言とともに2人の2ショットを投稿。澤田アナは今年3月に第1子妊娠を発表。産休に入るため、5月30日の生放送をもって、朝の番組『おはよう朝日です』（月〜金　前5：00　※関西ローカル）を卒業した。一方、古川アナは9月から新レギュラーとして出演している。

　この投稿に「お久しぶりすぎますぅ」「珍しい組み合わせなんですね〜」「さわでぃさんお元気そうで安心しました」「レアなツーショットがうれしすぎます」といったコメントが寄せられた。