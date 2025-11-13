ABCテレビ古川昌希アナ、産休中の澤田有也佳アナと“レア”2ショット「お元気そうで安心」「お久しぶりすぎ」
ABCテレビアナウンス部が12日までに公式インスタグラムを更新。古川昌希アナウンサー（38）と、現在産休中の澤田有也佳アナ（31）との2ショットが公開された。
【写真】“レア”2ショットを公開した古川昌希アナ＆産休中の澤田有也佳アナ
「お久しぶりだわさ」の一言とともに2人の2ショットを投稿。澤田アナは今年3月に第1子妊娠を発表。産休に入るため、5月30日の生放送をもって、朝の番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）を卒業した。一方、古川アナは9月から新レギュラーとして出演している。
この投稿に「お久しぶりすぎますぅ」「珍しい組み合わせなんですね〜」「さわでぃさんお元気そうで安心しました」「レアなツーショットがうれしすぎます」といったコメントが寄せられた。
