瀬川瑛子、スマホ撮影中に骨折「これからはもっと上手く撮らなきゃなぁ」
歌手の瀬川瑛子（77）が、12日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。 “スマホ音痴な女”として自身のエピソードをユーモアたっぷりに披露した。
【写真】イベントで新バージョンの時代劇体操を披露した瀬川瑛子
この日は「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女のお悩み相談SP」とのテーマでトークが展開され、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「自分で写真を撮ったりしますか？」と質問されると、瀬川は「人から撮っていただくことはある」と返答。続けて、愛犬のプードルを撮ろうとして追いかけ回した際に、大理石の玄関で転倒し、小指を骨折してしまったことを明かした。
「これからはもっと上手く撮らなきゃなぁ」と笑顔で語る瀬川に、上田は「もう写真は撮らない方がいいです。スマホは糸電話に変えましょう」とツッコミ。スタジオは笑いに包まれた。
