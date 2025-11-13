『小3アシベ』来春アニメ化でPV公開 シリーズ新作で制作はディー・エル・イー
ギャグ漫画『アシベ』シリーズの最新作『小3アシベ QQ ゴマちゃん』が2026年春にテレビアニメ化されることが決定した。ショートアニメとして放送され、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿が見どころで、ゴマちゃんも大活躍する。
【動画】ゴマちゃん可愛い！公開された『小3アシベ』アニメ映像
アニメーション制作は『秘密結社 鷹の爪』をはじめ『野原ひろし 昼メシの流儀』などを手掛けるディー・エル・イーが担当。あわせてティザーPVが公開された。
『アシベ』シリーズは、1988年より1作目『少年アシベ』が『週刊ヤングジャンプ』にて連載がスタートし、ゴマフアザラシの赤ちゃん「ゴマちゃん」と小学1年生の芦屋アシベ達の日常を描いたストーリー。1991年・1992年に初めてアニメ化された人気作品で、新作アニメ『少年アシベ GO! GO! ゴマちゃん』が2016年（1期）〜2019年（4期）に放送された。
今回アニメ化される『小3アシベ QQ ゴマちゃん』は現在、双葉社「漫画アクション」にて連載されている。
