原田美枝子＆黒木メイサ、“16年ぶり”日曜劇場出演 『リブート』新キャスト解禁
俳優の鈴木亮平が主演、戸田恵梨香が共演する、TBS系日曜劇場『リブート』（来年1月スタート 毎週日曜 後9：00）の新キャストが発表され、原田美枝子、黒木メイサ、矢崎滉の出演が決定した。原田と黒木は、『新参者』（2010年4月期）以来、約16年ぶりの日曜劇場出演となり、鈴木演じる“2人の主人公”を家族として支える重要な役どころを演じる。
【写真】別人じゃん！髪ばっさり ショートヘア姿の戸田恵梨香
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
今回発表されたのは、陸の母・早瀬良子役の原田、儀堂の妻・麻友役の黒木メイサ、陸の息子・拓海を矢崎滉が演じる3人。陸を支える家族として、彼の無実を信じ続ける姿が描かれる。一方、麻友は儀堂と別居中でありながら夫への愛情を抱き続け、リブートした陸と接触することになる。外見は同じでも中身は別人という状況のなかで、麻友の行動が物語を大きく動かしていく。
■コメント
＜原田美枝子＞
話が複雑なので、台本を読んで理解するのに少し時間がかかりました。亮平さんは、役作りや1カットごとの画の作り方にもすごくこだわって楽しんでいる感じがしました。
主人公が、なんとかしていつか家に帰ろうと必死に努力しますが、「本当にあの家に帰りたい」と思えるような温かい雰囲気を大事にしました。孫役の矢崎滉くんが本当にかわいいので、孫とおばあちゃんが協力して店を守る姿を見ていただければと思います。
＜黒木メイサ＞
スケールの大きさと繊細なストーリー、登場人物のそれぞれの視点から見る愛の形。
別居中でありながら夫・儀堂を想う妻という難しい役所でしたが、主役を務められた鈴木亮平さんをはじめ素晴らしいキャストの方々と共演させて頂き光栄でした。たくさんの方に見ていただけますように。
＜矢崎滉＞
台本をいただいてから、読み進めていくごとに、ドキドキハラハラしたり、切なくて胸がギュッとなったり、家族ってなんだろう？と考えたりして、何度も読み返しました。
撮影中は、鈴木亮平さんには、アイスを買ってもらったり、楽しくお喋りしたり、役を演じる上でのアドバイスをもらったり、たくさんのスタッフの皆さん、キャストの皆さんの熱意を感じながら過ごして、僕にとって、もう1つの大きな家族みたいでした。たくさんの方に見ていただきたいです！
＜プロデュース・東仲恵吾＞
家族のために、顔を変えて、すべてを犠牲にする主人公。
そこにあるのはただ一つ“家族への愛”です。
そんな主人公、そして顔を変える刑事の家族が発表されました。
原田さんは、過酷な状況でも優しさと強さを兼ね備えた役で、その緩急を圧倒的に表現してくださる方として、お願いしました。
黒木さんは、別居中の夫への無償の愛とある過去を持つ役です。その深みを演じていただけると思い、お願いしました。
そして、息子役の矢崎さん。主人公にとって亡き妻から託された人であり、どんなことがあっても守り抜きたい存在。また息子としては、父が殺人の容疑をかけられて逃亡している中でも健気に前を向いて過ごす。
ものすごく難しい役です。今回はオーディションを行いましたが、矢崎さんの目力と自然体な芝居に惹かれてオファーしました。
残された家族の生き様も見どころです。
【写真】別人じゃん！髪ばっさり ショートヘア姿の戸田恵梨香
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
■コメント
＜原田美枝子＞
話が複雑なので、台本を読んで理解するのに少し時間がかかりました。亮平さんは、役作りや1カットごとの画の作り方にもすごくこだわって楽しんでいる感じがしました。
主人公が、なんとかしていつか家に帰ろうと必死に努力しますが、「本当にあの家に帰りたい」と思えるような温かい雰囲気を大事にしました。孫役の矢崎滉くんが本当にかわいいので、孫とおばあちゃんが協力して店を守る姿を見ていただければと思います。
＜黒木メイサ＞
スケールの大きさと繊細なストーリー、登場人物のそれぞれの視点から見る愛の形。
別居中でありながら夫・儀堂を想う妻という難しい役所でしたが、主役を務められた鈴木亮平さんをはじめ素晴らしいキャストの方々と共演させて頂き光栄でした。たくさんの方に見ていただけますように。
＜矢崎滉＞
台本をいただいてから、読み進めていくごとに、ドキドキハラハラしたり、切なくて胸がギュッとなったり、家族ってなんだろう？と考えたりして、何度も読み返しました。
撮影中は、鈴木亮平さんには、アイスを買ってもらったり、楽しくお喋りしたり、役を演じる上でのアドバイスをもらったり、たくさんのスタッフの皆さん、キャストの皆さんの熱意を感じながら過ごして、僕にとって、もう1つの大きな家族みたいでした。たくさんの方に見ていただきたいです！
＜プロデュース・東仲恵吾＞
家族のために、顔を変えて、すべてを犠牲にする主人公。
そこにあるのはただ一つ“家族への愛”です。
そんな主人公、そして顔を変える刑事の家族が発表されました。
原田さんは、過酷な状況でも優しさと強さを兼ね備えた役で、その緩急を圧倒的に表現してくださる方として、お願いしました。
黒木さんは、別居中の夫への無償の愛とある過去を持つ役です。その深みを演じていただけると思い、お願いしました。
そして、息子役の矢崎さん。主人公にとって亡き妻から託された人であり、どんなことがあっても守り抜きたい存在。また息子としては、父が殺人の容疑をかけられて逃亡している中でも健気に前を向いて過ごす。
ものすごく難しい役です。今回はオーディションを行いましたが、矢崎さんの目力と自然体な芝居に惹かれてオファーしました。
残された家族の生き様も見どころです。