所ジョージ「かみさんに合わせた」人生唯一の『ポルシェ』 170万円借金して購入 亡き母との思い出も
俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（70）が、15日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。番組500回の節目を記念した前週に引き続き、今回も所の“カーライフ”を振り返る。
【最新番組カット】気持ちよさそう…所ジョージ運転のオープンカーででかけるおぎやはぎたち
番組スタッフ調べで、少なくとも84台は所有した過去のある所。ある時、愛車のボンネットから出火。「もういらないや」とその車を手放し、愛車人生で1度だけという『ポルシェ』を購入した。BMWに乗っていた奥さんに「合わせた」というが、当時20代で金もなく、「借金して」買った1台は『911』の黄色。ローンで170万円くらい“追い金”が必要だったが、その購入には亡き母との思い出も重なるという。泣けるエピソードかと思いきや、「俺のことがかわいくてしょうがないんだから」というまさかの結末に、おぎやはぎも「策士だな」「見てる人に悪影響だな」と笑みを浮かべる。
買った後も金欠状態でタイヤも交換できなかったほどだが、「ポルシェって性能がいいんだと思った」と実感した逸話や、同車で向かった奥さんの実家・福島でのエピソードも明かす。
