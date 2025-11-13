Kis-My-Ft2宮田俊哉のデビュー小説『境界のメロディ』アニメ化 伊東健人、Snow Man佐久間大介らが声優続投
6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉の作家デビュー小説『境界のメロディ』がテレビアニメ化されることが発表された。キャストは特装版ドラマCDに引き続き、伊東健人、Snow Man・佐久間大介らが務める。
【画像】アニメはどうなる？『境界のメロディ』原作小説メインキャラ
本作は、2024年5月24日にメディアワークス文庫（KADOKAWA刊）より発売。「音楽」をテーマに2人の少年の青春と命の輝きを描いた物語で、感動を味わえるストーリー展開や、宮田ならではの音楽描写のリアルさ、読者を飽きさせないテンポの良い物語構成などが注目され『次にくるライトノベル大賞2024』で文庫部門・第1位など四冠を受賞。続編となる小説『境界のメロディ2』は25日に刊行される。
キャストは、弦巻キョウスケ役を伊東、天野カイ役を佐久間のほか、タケシ役を内田雄馬、マコト役を武内駿輔、ミノル役を斉藤壮馬が同じく続投する。
アニメ化決定について、宮田は「本当にうれしい気持ちと、アニメが好きだからこそ、半端な作品になってはいけないというプレッシャーを感じました」と真摯な思いを吐露しつつ、「ひとりのアニメオタクがアニメを作るという夢を持ち、叶えていく姿を応援していただけたら幸いです」と呼びかけた。
また、テレビアニメ化決定PVが、YouTubeにて公開された。
■原作者：宮田俊哉コメント
境界のメロディのアニメ化が決まりました。子どもの頃からアニメが大好きで、いつか自分でアニメを作りたい！そんな想いを持ってきました。夢を叶える為に小説の書き方から学びライトノベルを作り、ここまで来ました。アニメ化が決まったときは本当にうれしい気持ちと、アニメが好きだからこそ、半端な作品になってはいけないというプレッシャーを感じました。ひとりのアニメオタクがアニメを作るという夢を持ち、叶えていく姿を応援していただけたら幸いです。25日にはライトノベル2巻と、コミックス1巻が発売になりますのでそちらも楽しみにしていていただけたらうれしいです。
