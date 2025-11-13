お笑いコンビのバッテリィズが、「M-1グランプリ2024」準優勝後の驚異的な変化、特に収入増とCM出演状況について赤裸々に語った。

【映像】バッテリィズの給与明細

かまいたち（山内健司・濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』。12日は「M-1グランプリ2024」準優勝のバッテリィズ（エース、寺家）と、「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025」準優勝の囲碁将棋が来店し、限りなく優勝に近かった準優勝コンビの胸の内を語り合った。

番組冒頭、司会の濱家がバッテリィズに対し「儲かってる？」と直球で質問。エースは「儲かってますねぇ」と笑顔で認め、寺家は「これは余談なんですけど、給料明細を開ける時が1番楽しい」と本音を吐露した。さらに寺家は「まず何枚かを確認して6枚、6枚…みたいな」と、給与明細が複数枚にわたるほどの収入状況を告白し、濱家を驚かせた。

番組では、M-1準優勝後のバッテリィズの変化として、テレビ出演回数約140本（2025年10月時点）や月収180倍といったデータが紹介された。中でも特筆すべきは、CM本数が11本決定したこと（2025年10月時点）であり、「2025年上半期TV-CM 新規急上昇ランキング」で1位を獲得している。

この状況について、寺家は「最近もまた始まりまして、ワイモバイル（Y!mobile）…」と具体的な企業名を挙げて新たなCM出演を報告。これに対し濱家は思わず「もうお前笑ってるやん」と寺家がニヤニヤしながら報告していることにツッコミを入れていた。

一方で、バッテリィズの成功ぶりを目の当たりにしていた先輩芸人である囲碁将棋の文田大介は、山内から「ずっと顔が引きつってる」と指摘された。文田は「もう、なんかこの後喋ることがないですね」と自虐的にコメントしスタジオは爆笑に包まれた。