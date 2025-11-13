i-dleミヨン、TENBLANKファンミーティングでの佐藤健とのデュエット映像を公開 「素敵な映像」「聞きたかったのでうれしい」ファン感激
5人組グローバルガールズグループ・i-dleの公式インスタグラムアカウントにて、メンバーのミヨンが俳優・佐藤健とともに披露した自身の新曲「Say My Name」のパフォーマンス映像の一部が公開された。
【動画】佐藤健の美しいピアノ演奏…公開されたデュエット映像
この映像は、8日に韓国・KBS ARENAで開催された『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』ソウル公演でのステージの模様を収めたもの。映像には、佐藤の美しいピアノ伴奏に合わせてミヨンがしっとりと歌い始め、やがてドラムが加わることでドラマチックに展開していくシーンが映し出されており、ライブならではの一体感が伝わる仕上がりとなっている。
ミヨンは、Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』に登場する劇中バンド・TENBLANKの楽曲「永遠前夜」のミュージックビデオに出演しており、その縁から今回のファンミーティングでのコラボレーションが実現した。
『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』は、TENBLANKの名を冠したアジアツアー形式のファンミーティングで、ドラマではバンドのフロントマンを演じた佐藤がソロで参加。音楽パフォーマンスやトーク、ゲーム企画などを通じてファンと交流している。メンバー全員が登場した10月の横浜・ぴあアリーナMM公演を皮切りに、台北、ソウル、香港、バンコクを佐藤が単独で巡る構成となっている。
公開されたミヨンとのデュエット映像に対し、コメント欄には「お二人のコラボ会場で見たかったです」「素敵な映像有難うございます」「このコラボ生で見たかったなー」「聞きたかったのでうれしいです」など、国内外のファンから感謝と感動の声が続々と寄せられている。
