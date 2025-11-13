¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÌ±éº¡¡Ê¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û¡ÖMINGEI ALIVE¡×¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥ëºäËÜ³Ø·Ý°÷¤¬²òÀâ
¡¡Ê¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¯Èþ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖMINGEI ALIVE¡Ý¤¤¤Þ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ëÌ±éº¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤òÃ´Åö¤·¤¿Æ±´Û¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥ëºäËÜËÒ»Ò³Ø·Ý°÷¤ËºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï11·î24Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ê¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û³«´Û20¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡ÖMINGEI ALIVE¡Ý¤¤¤Þ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ëÌ±éº¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÂÀ¸¤«¤é100Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿Ì±éº¡ÊÌ±½°Åª¹©éº¤ÎÎ¬¡Ë¡£Äó¾§¼Ô¤Ç½¡¶µÅ¯³Ø¼Ô¤ÎÌø½¡±Ù¡Ê¤ä¤Ê¤®¡¦¤à¤Í¤è¤·¡¢1889-1961Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷ÅÚ¤äÅÁÅý¤Ëº¬¤Å¤¤¤¿ÁÇºà¤äµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¡¢ÍÑÅÓ¤ËÂ¨¤·¤Æ¡¢À¿¼Â¤Ê¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿À¸³èÆ»¶ñ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö·ò¤ä¤«¤ÊÈþ¡×¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ê¿ËÞ¤Ç¿µ¤Þ¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡¢¿·¤·¤¤Èþ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡À¸³èÆ»¶ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö¤¦¤Ä¤ï¡×¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤´¤È¤ÎÌ±éº¤ò¤è¤¯ÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ«¼§´ï¤Ë¹Ê¤ê¡¢¿·µì¤Î¸Ä¿Íºî²È¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌ±éº¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅ¸¤Î¤Í¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤ì¡©Ì±éº¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌµÌ¾¤Î¿¦¿Í¡×¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿À¸³èÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Î¤«¤Ë¡¢Åö»þ¡¢Ìø¤¬¸«¤¤¤À¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï100Ç¯Á°¤ÎÏÃ¡£¶áÂå²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÆ»¶ñ¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÆ»¶ñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µ¡³£À¸»º¤Ë¤è¤ë¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÆ»¶ñ¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢°Â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Þ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ëÌ±éº¡×¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌ±éº¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ÏÌø¤È¤È¤â¤ËÌ±éº±¿Æ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿Æ«·Ý²È¤Î²Ï°æ𥶡¼¡Ïº¡Ê1890-1966Ç¯¡Ë¤äßÀÅÄ¾±»Ê¡Ê1894-1978Ç¯¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï1926Ç¯¡¢Ì±éº±¿Æ°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜÌ±éºÈþ½Ñ´ÛÀßÎ©¼ñ°Õ½ñ¡×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿Æ«·Ý²È¤ÎÉÙËÜ·ûµÈ¡Ê1886-1963Ç¯¡Ë¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ«·Ý¤ò»Ï¤á¡¢1920Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿Æ«·Ý²È¤Î¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¡Ê1887-1979Ç¯¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢Ì±éº¤Î»×ÁÛ¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿ºî²È¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà¤é¤Ï³§¡¢Âî±Û¤·¤¿¿³Èþ´ã¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÁÏÂ¤À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿Íºî²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê»Å»ö¤ò¶î»È¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¶¡¤¹¤ë¤¦¤Ä¤ï¤òÀ©ºî¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬Ì±éº¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÍý²ò¤·¡¢¼ÂÁ©¼Ô¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¤ÉÊ¡¹¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ì±éº¤Ï¸½Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ì±éº¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤êÈþ¤·¤µ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ»½Ñ¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Á³¤Î¡¢¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Î¡¢ºî¤ê¼ê¤â»È¤¤¼ê¤â¤â¤Ã¤È¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¼ê¤Ç¤â¤Î¤¬ºî¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢¸Ä¤ÎÈþ°Õ¼±¤Ï¾Ã¤·µî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¼êÊÊ¤ä¿ÍÊÁ¤¬¼«¤º¤È¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê»Å»ö¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îºî¤ê¼ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Î´ð½à¤¬½É¤ê¡¢¤¤ï¤á¤ÆÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ËÜÅ¸¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ±éº¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ìø¤¬Ì±éº¤È¤¤¤¦Èþ°Õ¼±¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Íû»áÄ«Á¯»þÂå¤ÎÇò¼§ºîÉÊ¤òÆüËÜÌ±éº´Û¤«¤é¤ª¼Ú¤ê¤·¡¢Æ³ÆþÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1936Ç¯¡¢Ì±éº±¿Æ°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦¶ð¾ì¤Ë³«´Û¤·¤¿Æ±´Û¤Ë¤Ï¡¢Ìø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿Ì±éº¤ÎÉÊ¡¹¤¬¿ôÂ¿¤¯¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÍûÄ«Çò¼§¤ÎÂçÔä¤Ï¡¢Èà¤¬¿¼¤¯°¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¡£Âç¤¤¯¤æ¤¬¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤âÉº¤¦µ¤ÉÊ¤Ë¡¢Ìø¤Ï¡ÖÉÔ´°Á´¤ÎÈþ¡×¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìø¤¬¸«½Ð¤·¤¿Èþ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢¼Â¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¸Ä¿Íºî²È¤¿¤Á¤Î¼ê»Å»ö¤ÎÃæ¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÙËÜ¤ä¥ê¡¼¥Á¤Ê¤É¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢À¤Âå¤«¤é¡¢Ì±éº±¿Æ°¤Ë¤ª¤±¤ëÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë²Ï°æ¤ÈßÀÅÄ¡¢Èà¤é¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¸å¿Ê¤Îºî²È¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê1902-1995Ç¯¡Ë¤ä¥Ï¥ó¥¹¡¦¥³¥Ñ¡¼¡Ê1920-1981Ç¯¡Ë¤é20À¤µª¥â¥À¥Ë¥º¥à¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Îºî²È¤¿¤Á¡¢¸½Âå¤Îºî¤ê¼ê8¿Í¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¤¦¤Ä¤ï¤âÅ¸´Ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¬¡¢À¿¼Â¤Ê¼ê»Å»ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÂå²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼ê»Å»ö¤¬¡¢¸Ä¿Íºî²È¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÀ¸Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ìø¤Î¸«¤Ä¤á¤¿Ì±éº¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©º£Æü¤Ï²¿¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤é¡¢´ûÀ®¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÇû¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÌ±éº¤Î³µÇ°¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡¢¥Ý¥í¤Ã¤ÈÇí¤¬¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþ¤·¤µ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌø¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ¾´Ñ¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¦¤Ö¤Ê¿´¡×¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤¬º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤ËÆü¤Ë½©¤¬¿¼¤Þ¤ëÅö´Û¤Þ¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û³Ø·Ý°÷¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥ëºäËÜËÒ»Ò¡Ë