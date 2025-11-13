マックス・スタッシが捕手コーチに就任

米大リーグのエンゼルスがマックス・スタッシを捕手コーチとして起用すると米記者が報じた。エンゼルス時代の大谷翔平投手とバッテリーを組んだ“元相棒”の去就に、日本のファンからも「スタッシがコーチとして帰ってくる」「わくわくわくわく…！！」と感激の声が上がった。

米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のエンゼルス番ジェフ・フレッチャー記者は12日（日本時間13日）、自身のXで「エンゼルスがマックス・スタッシを捕手コーチとして雇った」と報じた。また、キース・ジョンソン3A監督が三塁コーチに、アンディ・シャッツリー2A監督が内野コーチに就任するという。

エンゼルスは来季から球団OBのカート・スズキ氏が新監督に就任する。スズキとスタッシは2021年と2022年にともにエンゼルスで捕手としてプレー。大谷とバッテリーを組んだことで日本ファンの間でも馴染み深い存在だ。日本時間の朝7時過ぎに流れた“元相棒”の去就に、X上でも感激の声が相次いだ。

「スタッシが！！ あのスタッシがコーチになって帰ってくるよ！ みんな！スタッシだよ！」

「エンゼルスファン大歓喜」

「めちゃめちゃ嬉しくて朝から感情爆発してます」

「なんか着々と数年前のエンゼルスに戻っていってるみたいで胸熱！」

「また姿を見れるのは嬉しい」

「わくわくわくわく…！！」

「スタッシ！？！？ え、スタッシ！？！？ あのスタッシですか！？！？」

「スタッシ?! お久しぶりすぎる」

スタッシは2019年途中から2023年までエンゼルスに在籍。2023年は4月に誕生した第1子の男の子が3か月の早産で超未熟児として生まれたこともあり全休だった。2024年はホワイトソックス、2025年はジャイアンツの傘下3Aでプレーしたものの、メジャーの舞台に立ったのは2022年の10月が最後だった。



（THE ANSWER編集部）