NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の舞台として注目を集めている島根県松江市。ヒロインのモデルとなった小泉セツは、明治の文豪・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻であり、松江は二人が出会い、物語が始まった街でもあります。



八雲は1890年に松江に赴任し、約1年3か月滞在。松江の風景や文化に深く感銘を受け、『怪談』をはじめとする名作を生み出しました。その創作の背景には、語り部として八雲を支えたセツの存在があったといわれています。今も松江には、八雲とセツゆかりの地が数多く残り、まるで明治の空気をそのまま感じられるかのようです。

●国宝・松江城



国内に現存する天守をもつ12城のひとつで、ことし、国宝指定10周年を迎えます。八雲は松江城を「大きな塔（パゴダ）」と呼び、「怪物を寄せ集めて造った竜のようだ」と表現したとか。『怪談』の中に登場する“人柱伝説”も、この城の建設伝承に由来しているといわれます。

松江城

●小泉八雲記念館



松江城の近くに位置します。記念館では八雲のひ孫・小泉凡氏が館長を務め、直筆原稿や初版本や愛用の机など150点を展示。セツ愛用の鏡や化粧道具など、貴重な資料を集めた企画展も2026年9月6日まで開催中です。



●小泉八雲旧居



記念館に隣接。八雲とセツが実際に5か月間暮らした武家屋敷。八雲が愛した庭園の静けさが、今も訪れる人を包み込みます。

小泉八雲記念館

小泉八雲旧居

●月照寺



『ばけばけ』のオープニング映像にも登場し、八雲が最も好きだったとされる寺です。境内には初夏に約3万本の紫陽花が咲き誇り、「山陰のあじさい寺」として親しまれています。

月照寺

●八重垣神社

セツが娘時代に訪れたと言われ、縁結びで知られる神社。池に紙を浮かべて硬貨を乗せる「鏡の池占い」が人気。紙が沈むまでの時間や位置で“ご縁の時期”がわかるのだとか。セツも若き日に占いを試し、ゆっくり沈む紙を見つめたのでしょうか。

八重垣神社

鏡の池占い

●美保関



八雲が三度も訪れた港町。海に囲まれたこの地は、かつて八雲が避暑地として海水浴を楽しんだ場所でもあります。

●美保神社



全国3000以上もある「えびす様の総本宮」。出雲大社（だいこく様）とあわせて参拝する“両参り”は、良縁を招くとか。八雲が好んだ「稲佐の浜」も、神話の舞台として知られるパワースポットです。

美保関

美保神社

●松江ゴーストツアー



夜の松江をより深く楽しみたい人に。八雲の『怪談』に登場する舞台を地元語り部の案内で巡る人気ツアーです。

●八雲と歩く松江じかん



演劇と街歩きを融合した没入型体験。地元俳優たちが八雲とセツを再現。観光客も物語の一員になれるアクティビティ。

●ばけバス〜小泉八雲とセツゆかりの地を訪ねて〜

八雲とセツのゆかりの地を巡る遊覧バス。記念館や神社を効率よく回ることができます。

小泉八雲とセツが見つめた明治の松江。その面影は、今も街の風景や人々の語りの中に息づいています。自身で『ばけばけ』の世界を辿ることで、新たな“松江の物語”を見つけられるかもしれません。

【関西方面からのアクセス情報】



〈飛行機〉伊丹空港〜出雲縁結び空港まで約60分。空港連絡バスに乗車し松江駅下車、約35〜45分。

〈電車〉JR新大阪駅「特急やくも」乗車〜岡山駅下車、約3時間30分。

〈マイカー〉中国自動車道経由で約3時間40分。