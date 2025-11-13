季節が急に進みます。17日は北海道で荒れた天気となり、18日頃にかけて全国的に気温がグッと低下。関東平野など晴れる地域も冬の上着が必要な寒さに。西日本でも山や峠は雪が降り、積もる所も。

1週目 17日(月)から18日(火)頃 南風のち北風強まる 全国で季節が加速

明日14日は、気圧の谷が北日本を通過。北海道と東北では午前中に所々で雨や雪が降りますが、午後には天気が回復するでしょう。15日から16日は、高気圧に覆われて、ほぼ全国で晴れる見込みです。

17日から18日は、低気圧が発達しながら日本の北を通過するでしょう。この低気圧に近い北海道では荒れた天気になり、沿岸を中心に暴風の吹く所もありそうです。また、吹雪により、見通しがかなり悪くなる恐れもあります。全国的に、暖かい南風から冷たい北よりの風に変わるでしょう。18日から19日前半にかけて、「平地で雪」の目安となる寒気(上空1500m付近でマイナス6℃以下)が北日本に加えて西日本の一部まで入り、「山で雪」の目安となる寒気(上空1500m付近で0℃以下)が九州南部まで南下。全国的にグッと寒くなり、関東平野をはじめ、晴れのエリアでも冬の上着が活躍しそうです。西日本でも、山や峠では雪が降って、積もる所があるでしょう。峠越えの車は、冬の装備が必要になりそうです。平地にも雪雲がかかって、「初雪」となるかもしれません。

20日は全国的に冷たい風が次第に収まり、広い範囲で晴れるでしょう。

2週目 日本海側は曇りや雨 太平洋側は晴れ 寒さ和らぐ

この期間は、北海道と東北、北陸は気圧の谷の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多くなる見込みです。一方、関東から西は高気圧に緩やかに覆われて、大体晴れるでしょう。



気温は、全国的に平年並みか高くなる見込みです。日中は、北海道でも10℃くらいまで上がる日があり、関東から九州にかけては18℃前後。1週目のような寒さはなく、過ごしやすいでしょう。ただ、朝晩と日中の寒暖の差が大きいので、お出かけの時間帯に合わせて、服装で調節すると良さそうです。