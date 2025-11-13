一目惚れして買っちゃった♡【flying tiger】集めたくなる可愛さ！「クリスマス雑貨」

クリスマスを彩る【Flying Tiger Copenhagen（フライング タイガー コペンハーゲン）】の雑貨に注目。取り入れるだけで季節感を添えつつ、ムードを高めてくれそうです。遊び心の効いた可愛いアイテムは、つい集めたくなるかも。今回は文具系 & 食器系から、イチオシの「クリスマス雑貨」を紹介します。

煌びやかさが映える「スノードームボールペン」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「一目惚れして買っちゃった」と語るこちら。小さなスノードームの上にサンタがのった、赤が映えるキュートなデザインです。「ペンを上下にゆっくり動かすと、中のホログラムラメのようなものが雪のように舞って」と目でも楽しめるよう。冬ならではの煌びやかさが、使うたびに気分まで上げてくれそうです。

大きなリボンが付いた「鉛筆（消しゴム付き）」

キャンディケインのような、ユニークな鉛筆。赤と緑のクリスマスらしい配色で、玄関やデスクのペン立てに差しておくだけで可愛いかも。真っ赤なリボンは消しゴムになっており、実用性も兼ね備えています。存在感のあるアイテムをぜひお部屋に取り入れてみて。

プレゼントボックス風の「サービングプレート」

リボンでラッピングしたプレゼントボックスのような、可愛らしいビジュアルのプレート。食器として使えて、食卓に華やかさを添えてくれそうです。雪の結晶やツリーなどがあしらわれたクリスマス感たっぷりなデザインもポイント。レポーターHaruさんによると「平たくてやや大きめ」とのことで、ワンプレートでカフェごはん風に楽しむのも良さそうです。

手描きのようなあたたかみのある「ボウル」

真っ赤なマフラーを巻いた雪だるまがキュートな「ボウル」。スープやシチュー用にも使えそうです。雪だるまが真っ白なボウルと溶け合ったようなビジュアルもたまりません。手描きのようなあたたかみのあるデザインが、眺めるたびに心をほっこりとさせてくれるかも。

