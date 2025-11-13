韓国トップ俳優のチ・チャンウクさんと、日本の俳優・今田美桜さんのW主演で贈る“農業ロマンティックコメディ”『メリーベリーラブ』(仮)が、ディズニープラス スターにて2026年に配信されることが決定！

「愛の不時着」や「パラサイト」などを手掛けたCJ ENMとの日韓共同プロジェクト作品です。

ディズニープラス スター『メリーベリーラブ』(仮)

『メリーベリーラブ』(仮)は、ディズニープラス スターにて2026年に配信予定の“農業ロマンティックコメディ”です。

本作は、「愛の不時着」「涙の女王」「パラサイト」など、数々のグローバルコンテンツを生み出してきたCJ ENMとの日韓共同プロジェクトとして制作されます。

チ・チャンウク＆今田美桜 W主演“農業ロマンティックコメディ”

主演は、名実ともに韓国トップクラスの人気俳優チ・チャンウクさんと、数多くの話題作で確かな演技力を示してきた注目の俳優・今田美桜さんです。

チ・チャンウクさんが演じるのは、その抜群のセンスから“完璧”という言葉が似合う韓国の空間プランナーのイ・ユビン。

今田美桜さんは、未知の病を抱えながらも、明るく誠実にベリー（イチゴ）栽培にはげむ“農業女子”の白浜夏凛（しらはまかりん）を演じます。

美しく自然豊かな島を舞台に、国境を越えた甘酸っぱい恋を描く物語です。

監督は『セマンティックエラー』(2022)を手掛けたキム・スジョンさん、脚本は『離婚保険』(2025)で知られるイ・ジェユンさんが手掛けます。

2025年11月13日に開催されたディズニー・オリジナル・プレビュー2025には主演のチ・チャンウクさんと

今田美桜さんも登場。

作品への期待が膨らむコメントをくださいました。

ディズニープラス スター『メリーベリーラブ』(仮)の紹介でした。

