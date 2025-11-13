アニメ『ツイステ』シーズン2は「鋭意制作中」 レオナが目を光らせる特別映像が公開
ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の特別映像が、現地時間13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された、ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で発表された。さらに映像内では、シーズン２「エピソード オブ サバナクロー」が鋭意制作中であるという最新情報も公開された。
【動画】レオナ・キングスカラーが目を光らせる！ アニメ『ツイステ』特別映像
アニメーションの原案となるゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手掛け、ディズニーヴィランズという唯一無二のエッセンスと魔法士養成学校を舞台とした作り込まれた世界観が大きな話題となっている作品。
10月29日より配信開始となった本作は、配信初日にはXでトレンド1位を獲得。池袋で展開された大規模交通広告展開も大きな話題となった本作は、「ディズニープラス」において世界中で最も視聴された日本発のアニメーション作品（配信開始から7日間の視聴数に基づく）となった。
すでに第3話までが配信中で＜ツイステッドワンダーランド＞を舞台に繰り広げられる物語についてはもちろん、完全書き下ろしシナリオで贈る「ツイステみに劇場」についても、今後の展開を待ちきれないといったコメントがSNSであふれている。
さらに、今回「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー2025」で『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の特別映像が世界中のプレスに向けて公開。
公開された映像には「アニメーションプロジェクト進行中」のキャッチとともに、シーズン1で中心に描かれるハーツラビュル寮の寮章、そして寮長であるリドル・ローズハート（CV：花江夏樹）の姿が映される。
その後、暗闇の中からサバナクロー寮の寮長レオナ・キングスカラー（CV：梅原裕一郎）が現れ「覚悟しろよ、思い知らせてやる」と、拳を握りしめ、目を光らせる映像が続く。シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」が鋭意制作中であるという最新情報も公開された。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』は現在シーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」の制作までが発表されており、現在配信中のシーズン1に続く形となるシーズン2への期待が高まる映像となっている。
アニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』は、シーズン1が「エピソード オブ ハーツラビュル」ディズニープラスで独占配信中、シーズン2が「エピソード オブ サバナクロー」鋭意制作中。
