柏木由紀子77歳、鮮やか“赤コーデ”に反響「チャーミングで憧れ」「素敵です」
女優の柏木由紀子が12日までにインスタグラムを更新。秋を感じさせるコーデを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】上品に赤を着こなす柏木由紀子の全身ショット
柏木が「色がリンク」と投稿したのは、カフェの店内で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、赤いジャケットにマフラー、ショルダーバッグに黒ボトムの柏木が、店内で佇む様子やガレットを味わう姿が収められている。
投稿の中で柏木は「最近、インスタみてます！とお声がけいただくことがとても増えてうれしいです 励みになります」とファンに感謝しつつ「でも、写真と違うと思われてもいないかちょっと不安でもあります」と笑顔の絵文字を添えている。
彼女が披露した鮮やか“赤コーデ”にファンからは「チャーミングで憧れ」「コーディネート素敵です」「赤がとってもお似合いですね！」などの声が集まった。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
