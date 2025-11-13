店舗の再来店施策を手軽に強化！ビートレンド「betrend Lite for スマレジ」

顧客管理プラットフォーム『betrend』を開発・販売するビートレンドは、新ソリューション『betrend Lite』の第一弾として、『betrend Lite for スマレジ』をリリースしました。

クラウドPOSレジ『スマレジ』と連携し、LINEミニアプリを活用することで、店舗の再来店施策を手軽に強化できる顧客管理サービスです。

ビートレンド「betrend Lite for スマレジ」

『betrend Lite for スマレジ』は、顧客管理プラットフォーム『betrend』の機能をベースに、クラウドPOSレジ『スマレジ』との連携に特化したサービスです。

『スマレジ』の導入店舗であれば、通常の会計に使用している既存のスキャナーで、LINEミニアプリの会員証を読み取ることができます。

これにより、購買金額に応じたポイント管理やクーポンの配布といった、再来店施策が簡単に実施できるようになります。

LINEミニアプリで最短5秒のデジタル会員証発行

本サービスで構築できる会員証は、『LINE』アプリ内で完結するLINEミニアプリを利用しています。

顧客は最短5秒でデジタル会員証を発行することができ、新たなアプリをダウンロードする必要がありません。

店舗のオペレーションを妨げることなくスムーズに会員登録を促せるため、現場の負担を最小限に抑えながら、クラウドPOSレジをパワフルな販促ツールへと進化させます。

シンプルな管理画面と豊富な販促機能

ノーコード・ノンカスタマイズで提供される本サービスは、シンプルな管理画面が特徴です。

会員の登録状況などが一覧できるダッシュボードのほか、プレビューを見ながら簡単に作成できるクーポン機能や、ホーム画面のバナー入れ替え機能など、豊富な機能を利用できます。

また、オプションとして、ご利用金額に応じた会員ランク機能やスクラッチゲームなども用意されており、継続的な機能追加も予定されています。

既存のPOSレジを活用して、手軽に顧客管理と再来店促進を実現するソリューションの紹介でした！

