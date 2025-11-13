【ディズニープラス】チ・チャンウク×今田美桜、国境を越えた恋を描く日韓共同制作ドラマ『メリー・ベリー・ラブ（仮）』発表
ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の今後の配信ラインナップを発表するイベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」が13日、香港ディズニーランド・ホテルで開催された。会場ではアジア太平洋地域（APAC）向けのオリジナル作品が紹介され、韓国の大手エンターテインメント企業CJ ENMと共同制作する日韓共同プロジェクトドラマ『メリー・ベリー・ラブ（仮）』を2026年に独占配信することが発表された。
【写真】美しすぎる…イベントに登壇したチ・チャンウク＆今田美桜
本作は、ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』やアカデミー賞受賞作『パラサイト 半地下の家族』などを手がけたCJ ENMとの共同制作。主演を務めるのは、韓国のトップ俳優チ・チャンウクと、日本を代表する若手俳優・今田美桜の2人。農業をテーマに、国境を越えた恋を描く。
チ・チャンウクが演じるのは、抜群のセンスと完璧主義で知られる韓国人の空間プランナー、イ・ユビン。対する今田は、未知の病を抱えながらも明るく誠実にベリー（イチゴ）栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（しらはま・かりん）を演じる。偶然の出会いから始まる2人の甘酸っぱい恋が、自然豊かな舞台を背景に描かれる。
監督は、韓国で社会現象的ヒットを記録したドラマ『セマンティックエラー』（2022年）のキム・スジョン。脚本は『離婚保険』（2025年）などを手がけたイ・ジェユンが担当する。
チ・チャンウクはアジア各国で絶大な人気を誇り、Instagramのフォロワー数は2800万人を超える。日本でのコンサート開催や中国ドラマへの出演など、グローバルに活躍の場を広げている。一方の今田は、『東京リベンジャーズ』シリーズや『わたしの幸せな結婚』などで高い評価を得ており、第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを務め、国民的人気を誇っている。
