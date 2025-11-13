タレントの梅宮アンナさんが、自身のインスタグラムを更新。夫の世継恭規さんと浅草で開催された酉の市を訪れたことを公開しました。

【写真を見る】【 梅宮アンナさん 】夫の世継恭規さんと愛犬とともに浅草酉の市を訪問「世継家初の熊手デビューになります」





アンナさんは、「浅草酉の市へ行って来ました」と投稿。愛犬の「ふくちゃん」を連れての訪問で、「久々のふくちゃんです」と久しぶりに一緒にお出かけしたことを伝えています。投稿された画像には、黒いダウンと帽子を着用したアンナさんが、小型犬を抱いて自撮りする様子が映っています。









また、「世継家初の熊手デビューになります」とも記しており、縁起物として知られる熊手を初めて購入した様子です。浅草の酉の市では、商売繁盛や福を招く縁起物として熊手が売られていることで知られています。









アンナさんは投稿の中で「家内安全〜商売繁盛〜」「シャンシャンをやって」と記し、熊手を購入して家の安全や商売の繁栄を祈願した様子も伝えています。









投稿には、縁起物が並ぶ店先で熊手を選ぶ場面なども映っていました。赤い布の台には「福」と書かれた箱や、色とりどりの縁起物が所狭しと並び、「必勝」「商売繁盛」「交通安全」といった文字が書かれた札も見られます。









アンナさんはハッシュタグで「#浅草酉の市 #浅草 #家内安全 #商売繁盛 #家族 #ペキニーズ #よっちゃんふくちゃんお気に入り #行事 #笑門 #め組 #大入 #開運 #先客万来」と記し、家族とともに日本の伝統行事を楽しんだ様子を伝えています。









梅宮アンナさんはがんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹患し、昨年11月に右胸全摘手術を受けたことなど、治療の様子をたびたび投稿を通じて公表していましたが、今年5月にアートディレクターの世継恭規さんとの結婚を発表。“出会って10日婚” として、日々の様子を投稿し続けています。



【担当：芸能情報ステーション】