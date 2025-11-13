県内では13日も、民家付近などでクマの目撃情報が相次いでいます。



今年度、これまでに県内では17人の人身被害が確認されていて県は10月6日に「クマ出没特別警報」を発表、継続して警戒を呼び掛けています。



警察から13日に発表されている午前11時45分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）



＜午前の発表＞

◆五泉市

・13日午前6時40分頃、五泉市論瀬で、体長1メートル弱の子グマ1頭目撃

・目撃場所は、住宅の直近





◆南魚沼市・13日午前6時48分頃、南魚沼市泉新田の県道で、「体長約0.7メートルのクマ1頭が横断するのを目撃。クマは北の方へ逃げていった」・目撃場所は、民家の直近◆村上市・13日午前7時15分頃、村上市関口の県道を体長不明のクマ1頭が横断するのを目撃・付近は住宅地◆五泉市・13日午前9時31分頃、「五泉市中川新の自宅裏手で子グマ1頭を目撃」と市民が通報。・目撃場所は、住宅の直近◆魚沼市・13日午前9時23分、魚沼市大湯温泉で宿泊施設付近の木に登っている体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃・付近には民家◆五泉市・13日午前9時15分頃、五泉市石曽根の畑で、クマ1頭目撃。体長は不明。・現場は住宅付近◆長岡市・13日お膳7時30分頃、長岡市来迎寺の田んぼで体長約1メートルのクマ1頭目撃・目撃場所は会社まで約200メートル◆五泉市・13日午前10時38分頃、五泉市小搦（こがらみ）の民家裏手の柿の木の上にクマ1頭（体長約0.6メートル）を警戒中の警察官が確認。・クマは午前11時半現在で、柿の木にいるクマが目撃された市では、警察と連携し、住民への警戒を呼び掛けています。