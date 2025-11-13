【クマ警戒】これまでに人身被害17人 県内で連日、民家付近などで目撃情報相次ぐ《新潟》
県内では13日も、民家付近などでクマの目撃情報が相次いでいます。
今年度、これまでに県内では17人の人身被害が確認されていて県は10月6日に「クマ出没特別警報」を発表、継続して警戒を呼び掛けています。
警察から13日に発表されている午前11時45分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）
＜午前の発表＞
◆五泉市
・13日午前6時40分頃、五泉市論瀬で、体長1メートル弱の子グマ1頭目撃
・目撃場所は、住宅の直近
・13日午前6時48分頃、南魚沼市泉新田の県道で、「体長約0.7メートルのクマ1頭が横断するのを目撃。クマは北の方へ逃げていった」
・目撃場所は、民家の直近
◆村上市
・13日午前7時15分頃、村上市関口の県道を体長不明のクマ1頭が横断するのを目撃
・付近は住宅地
◆五泉市
・13日午前9時31分頃、「五泉市中川新の自宅裏手で子グマ1頭を目撃」と市民が通報。
・目撃場所は、住宅の直近
◆魚沼市
・13日午前9時23分、魚沼市大湯温泉で宿泊施設付近の木に登っている体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃
・付近には民家
◆五泉市
・13日午前9時15分頃、五泉市石曽根の畑で、クマ1頭目撃。体長は不明。
・現場は住宅付近
◆長岡市
・13日お膳7時30分頃、長岡市来迎寺の田んぼで体長約1メートルのクマ1頭目撃
・目撃場所は会社まで約200メートル
◆五泉市
・13日午前10時38分頃、五泉市小搦（こがらみ）の民家裏手の柿の木の上にクマ1頭（体長約0.6メートル）を警戒中の警察官が確認。
・クマは午前11時半現在で、柿の木にいる
クマが目撃された市では、警察と連携し、住民への警戒を呼び掛けています。