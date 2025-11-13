チ・チャンウクと今田美桜がW主演を務める日韓共同制作ドラマ 『メリーベリーラブ（仮）』が、ディズニープラス スターにて2026年に配信されることが決定した。

11月13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された、ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」内で情報が発表された本作は、ウォルト・ディズニー・ジャパン、日本テレビ、そして『愛の不時着』や『涙の女王』、映画『パラサイト 半地下の家族』などを手がけてきたCJENMによる日韓共同プロジェクト。美しく自然豊かな島を舞台に、国境を越えた甘酸っぱい恋を描く“農業ロマンティックコメディ”だ。

W主演を務めるのは、日本でコンサート開催や中国ドラマに出演するなどグローバルに活躍の幅を広げ、Instagramのフォロワー数は2,800万人超え、『あやしいパートナー～Destiny Lovers～』や『捏造された都市』などのチ・チャンウクと、第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、 実写版『東京リベンジャーズ』、NHK連続テレビ小説『あんぱん』などに出演する今田。

チ・チャンウクが演じるのは、その抜群のセンスから“完璧”という言葉が似合う韓国の空間プランナーのイ・ユビン。今田は、未知の病を抱えながらも、明るく誠実に農業にベリー（イチゴ）栽培に励む白浜夏凛を演じる。

監督を務めるのは、『セマンティックエラー』のキム・スジョン。脚本は、『離婚保険』などのイ・ジェユンが手がける。

なお本作は、ディズニープラスで配信されるほか、日本テレビでの放送も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）