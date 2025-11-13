元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、自身がMCを務める12日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。NGな男性の見た目について話した。

今回はモデル、タレント、マージャンプロとして活躍中の岡田紗佳（31）、お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）と3人でトーク。

東ブクロの「男性を見る時にどこに注意するとか、注目するところは」と質問に、森は「めっちゃお肌が乾燥してるとか。スキンケアとかをやっていないってことは、部屋とかもきれいじゃないんだろうなって」。これを聞いて東ブクロは「え〜、そこイコールになるの？」。

森が「きれい好きだったら、自分のお肌もきれいに保ちたくないですか？」と聞き返す。東ブクロが「もう、そういうのは気にしませんよ、っていうワイルドさもあるやんか、男は」と言うと、森は「いや、関係ないです。今はもう『男は…』とか『女は…』とかはない」。2人の議論を聞いていた岡田も「もう終わり、終わり、そういうの終わり」と森に加勢。東ブクロは「息苦しい時代やわ、ホンマに」と苦笑いした。