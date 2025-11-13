大ヒット映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）の続編映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の予告編が公開された。あわせてポスタービジュアルと場面写真も公開されている。

本作は、全世界興行収入13億6,087万ドルを記録し、2023年No.2の大ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズの第2弾。ゲームのようにストーリーが仕切り直されるのではなく、前作ラストでクッパが小さくされたあとの出来事が描かれるようだ。

公開された予告編には、おなじみマリオやルイージ、ピーチのほか、新キャラクターのクッパJr.と、ゲーム『スーパーマリオギャラクシー』で初登場したロゼッタも姿を見せている。

本国版の声優を務めるのは、ロゼッタ役に『キャプテン・マーベル』（2019）のブリー・ラーソン、クッパJr.役に（2023）のベニー・サフディ。前作以上にパワーアップした顔ぶれに注目だ。

© 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved. © 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

そのほか前作から、マリオ役のクリス・プラット、ピーチ役のアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージ役のチャーリー・デイ、クッパ役のジャック・ブラック、キノピオ役のキーガン＝マイケル・キー、カメック役のケヴィン・マイケル・リチャードソンが続投する。

監督を務めるのは、前作に引き続きアーロン・ホーヴァス＆マイケル・ジェレニック。脚本のマシュー・フォーゲル、音楽のブライアン・タイラーも続投する。プロデューサーはイルミネーションのクリス・メレダンドリ、任天堂の宮本茂。ユニバーサル・ピクチャーズ＆任天堂が共同出資し、世界配給はユニバーサル・ピクチャーズが務める。

© 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved. © 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved. © 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved. © 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は2026年4月24日に全国公開予定（米国などでは4月3日公開）。

