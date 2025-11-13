石川県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「野々市市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、石川県居住の20歳以上の男女7314人を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問を用いて、「いい部屋ネット 街の幸福度（自治体）ランキング2025＜石川県版＞」の結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計しています（一部2019年、2020年の回答も含む）。
本記事では、石川県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
居住者からは「連絡を取り合える知人がいること。どんなときでも食事が美味しいと思えること。五体満足であること。現在は親の介護をしなくてよいこと。親戚付き合いが少ないこと。一人暮らしで同居人からの束縛がないため、自由な時間を確保しやすいこと」「だいたい狙ったとおりに人生が送れてきていて、かわいい子どもがいて、収入に特段の不安もなく暮らせていること」「結婚し、子供もいて、家もあり、仕事も安定した会社に勤めているため。平凡だがそれなりに満足している」といった声が寄せられました。
居住者からは「上司や先輩が優しく、思いやりのある人たちに囲まれて仕事ができていること。自分のことを大切に思ってくれている人がいること。何不自由なく、自分がしたいことをできていること」「仕事があって、家族、特に子供がいて毎日充実していて幸せだと思う。好きなことに取り組めて、時間的余裕がある。プライベートと仕事のバランスが取れている」「体が動かせるとか御飯を食べられるとか、当たり前と思っている事が出来ていること」といった声が寄せられ、仕事や家庭、日常生活への満足度の高さが感じられます。
2位：野々市市／評点65.9／偏差値60.4石川県内で最もコンパクトな市域を持ちながら、若者や子育て世代の転入により人口が増加している活気のあるまち、野々市市。教育施設や医療、商業施設がバランス良く整備され、暮らしやすさに定評があります。
1位：小松市／評点66.3／偏差値61.7昨年2位から順位を上げ、2025年版で1位を獲得したのは小松市。北陸新幹線の小松駅や、日本海側最大規模の空港を擁し、都市圏へのアクセスに恵まれた交通利便性が評価されています。山や海、潟など自然との距離も近く、教育・医療・商業が一体化した「暮らしやすい生活圏」が形成されています。
