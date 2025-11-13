「でかっ長っ！」人気芸人、デカ過ぎる昼食を公開！ 「こんなの見たことない」「ミサイルみたい」
お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅さんは11月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。大き過ぎる昼食を公開し、話題となっています。
【写真】ドランク塚地のデカ過ぎる昼食
ファンからは「でかっ長っ！」「こんなの見たことない」「大き過ぎてびっくりです」「ミサイルみたい」「食べてみたいなあ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「大き過ぎてびっくりです」塚地さんは「今日は早朝からお昼まで都内でドラマ撮影。そのあと名古屋に移動してバラエティーの収録」と報告。続けて「昼食 海老どて食堂 特大海老ふりゃ〜定食」と紹介し、1枚の写真を公開しました。驚いたような表情の塚地さんと、特大サイズのエビフライが写っています。
豪華な「特上ひつまぶし」も公開同日の別の投稿では、名古屋で「特上ひつまぶし」を食べる様子を公開した塚地さん。豪華な夕食にファンからは「凄い食べっぷりですが、結局いくら使ったんですか？」「名古屋を堪能して頂けてうれしいです」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
