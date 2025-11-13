「錦糸町婚だ」柄本時生、「ゲスの極み乙女」ドラマーと結婚！ 「お写真がとんでもなく素敵」「お似合い」
俳優の柄本時生さんは11月13日、自身のInstagramを更新。「ほな・いこか」のアーティスト名でゲスの極み乙女のドラマーとしても活動している、俳優のさとうほなみさんとの結婚を報告しました。
用紙には「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします。これからも感謝と所信を忘れず ふたりで歩んでまいります」と、書かれています。また2枚目のモノクロ写真には夫婦が写っています。柄本さんにおんぶされるような体勢のさとうさんです。
【写真】じゃれ合う夫婦ショット
「おめでとうございます お似合い」「よろしくお願いいたします」とだけつづり、写真を2枚載せている柄本さん。1枚目は「関係者の皆さま、いつも応援してくださっている皆さまへ」と題した結婚報告の用紙を撮影したものです。左上にはゲームのコントローラー、右上にはドラムスティックが置かれています。
コメントでは、「おめでとうございます お似合い」「御二方とも好き！素敵！最高！今よりもっと幸せになってください」「お似合いで嬉しいご報告」「お写真がとんでもなく素敵です！」と、祝福の声が寄せられました。
ドラマで共演していた2人ドラマ『錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜』（テレビ東京系）で共演していた2人。それを受けて「え！！おふたりおめでとうございます 錦糸町婚だ」「ドラマからの〜ってみんなも喜んでるね！」といった声も上がりました。また、柄本さんはは2020年に俳優の入来茉里さんと結婚しましたが、2022年に離婚を発表していました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)