ファイターズ・北海道鹿部町出身の伊藤大海投手が、守備のスペシャリストに贈られる三井ゴールデン・グラブ賞を投手部門で初めて獲得しました。



守備のスペシャリストに贈られる「三井ゴールデン・グラブ賞」が１１月１２日に発表され、ファイターズからは鹿部町出身の伊藤大海投手が、プロ５年目で初めて選ばれました。



投手部門でファイターズから選ばれるのは、ダルビッシュ有投手以来１７年ぶりとなります。





今シーズン２７試合に先発した伊藤投手は、１４勝・１９５奪三振の成績で２年連続の「最多勝利」と、初めてとなる「最多三振奪取」の投手２冠を獲得しました。さらに、その年に最も活躍した先発投手に贈られる「沢村賞」も初めて受賞しました。ゴールデングラブ賞はプロ野球担当記者の投票で選ばれ、今回、伊藤投手は２位のソフトバンク・モイネロ投手に７５票の差をつけての受賞となったということです。初めてゴールデン・グラブ賞を受賞した伊藤投手は、「この賞をいただけるとは思っていませんでしたので、大変うれしく思います。これまで名だたる先輩方が手にされてきた光栄な賞ですので、この名に恥じない活躍を続けられるよう、練習に励んでまいります」とコメントを発表しました。表彰式は１１月２７日を予定しています。