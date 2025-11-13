映画『プラダを着た悪魔』続編、来年5・1公開 「久しぶりね」2人の再会“ティザー”公開
“働く女性のバイブル”として大ヒットした映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔２』が2026年5月1日、公開される。ポスター＆場面写真が解禁された。
【動画】「久しぶりね」『プラダを着た悪魔２』解禁となったティザー
『プラダを着た悪魔』は、ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレア（アン・ハサウェイ）が、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌『ランウェイ』のカリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用され、厳しく完璧主義な彼女のもとで、目まぐるしい日々を送ることに。慣れないファッション業界や“悪魔”かのようなミランダの理不尽な要求に、自分自身を見失いそうになりながらも、努力と挑戦で磨きをかけたアンドレアは、次第にミランダの信頼を勝ち得ていく。
どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観から、誰もが共感し応援したくなるアンドレアの成長ストーリーまで、人生の煌めきが詰まった物語となっていた。
11月12日アン・ハサウェイの誕生日にアメリカで解禁された『プラダを着た悪魔２』の最新映像は、マドンナが歌う前作のあのテーマソング「Vogue」にのせ、フロアにハイヒールの音を響かせるとある女性からはじまる。
かつてファッションの仕事に充実感をおぼえながらも、自らの夢のためミランダの元を去ったアンドレアと、彼女の人生を大きく動かしたミランダがついに再会を果たし、たった一言「久しぶりね」と微笑み合う。短い時間ながら自信に溢れ、美しさに磨きのかかった二人の表情が印象的だ。
さらに差し込まれる短い映像には、ゴージャスなパーティやハイファッションのショー、美しいドレスなどのシーンも。前作の高揚感を彷彿とさせるスタイリッシュな映像に「ついに帰ってきた！」と胸が高鳴る仕上がりとなっている。
併せて解禁となったティザーポスターには、真っ赤なハイヒールが大きく描かれ、ヒール部分は、“悪魔”を彷彿とさせるエッジのきいたデザインとなっている。かつて“悪魔”のようにも思えたミランダがアンドレアの人生にどのように関わってくるのか、再び始まる2人の物語に期待が高まる。
出演者はメリルとアンのほか、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、トレイシー・トムズ、ティボー・フェルドマンも続投。そして、デヴィッド・フランケル監督、『幸せになるための27のドレス』など女性をエンパワーメントする作品を手掛けてきた脚本担当アライン・ブロッシュ・マッケンナのタッグも再び戻ってくる。
