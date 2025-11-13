全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）は１２日（日本時間１３日）、記者投票で最も優秀な投手を選ぶ「サイ・ヤング賞」を発表。ナ・リーグはポール・スキーンズ投手（パイレーツ）がメジャー２年目で初受賞した。上位候補３人に残っていた山本由伸投手（ドジャース）は３位だった。

同賞はＢＢＷＡＡ１５支部からランダムに選ばれた２人、計３０人が５名連記で投票。１位７点、２位４点、３位３点、４位２点、５位１点とし、その合計点で決定する。投票締め切りはレギュラーシーズン最終日翌日で、ポストシーズンでの活躍は含まれない。スキーズンは３０人全員が１位７点を与える２１０点の満票で選出された。

表彰の中継では家族や友人らに囲まれたスキーンズの様子が。名前がよされた瞬間、ソファに座ったスキーンズは隣の恋人、オリビア・ダンさんとハグした。

司会者からの質問に答え「私個人としてはシーズンを通して健康でいられたこと、それを成し遂げる幸運に恵まれたこと。そして本当にチームワークの賜物だと感じた。コーチ陣と選手、そして投手同士が高め合っていた。捕手との相性など、球団が成功しやすい環境をつくってくれた。周囲の人たちや環境のおかげで成功できたことに心から感謝している」と話した。