【セブンイレブン】「ほうじ茶に恋する TEA PARTY」登場! とろ生チーズケーキや和パフェなど
セブン‐イレブン・ジャパンは、「TEA PARTY」シリーズ第2弾として、香り豊かな日本茶をテーマにした「ほうじ茶に恋する TEA PARTY」を全国(沖縄県を除く)のセブン‐イレブンにて、11月18日から販売する。
ほうじ茶に恋する TEA PARTY
「ほうじ茶に恋する とろ生チーズケーキ」(259.20円)は、ほうじ茶チーズケーキとほうじ茶ソースの2層仕立て。ホワイトチョコを加えたミルキーな甘さのチーズ生地と、香ばしいほうじ茶ソースのほろ苦さが絶妙に溶け合う。しっとりなめらかな食感と香ばしい余韻が特長。
「ほうじ茶に恋する とろ生チーズケーキ」(259.20円)
「ほうじ茶に恋する ティラミス」(345.60円)は、マスカルポーネとクリームチーズにほうじ茶を加えた、濃厚なほうじ茶ティラミス。スポンジにもほうじ茶シロップが染み込んでいて、奥行きのあるリッチな味わいに。
「ほうじ茶に恋する ティラミス」(345.60円)
「ほうじ茶に恋する ご褒美の和パフェ」(419.04円)は、ほうじ茶ホイップ、ほうじ茶わらび餅、ほうじ茶みるくぷりん、ほうじ茶葛ゼリーなど、ほうじ茶の魅力を詰め込んだ和パフェ。ホワイトチョコとの組み合わせで、ひと口ごとに異なる味わいと食感が楽しめる、“ご褒美スイーツ”にぴったりの一品。
「ほうじ茶に恋する ご褒美の和パフェ」(419.04円)
