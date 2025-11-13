千鳥・大悟が世界へ ディズニープラスでオリジナルバラエティー『DAIGO Project』独占配信
ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックは、13日にウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」を香港ディズニーランド・ホテルで開催。お笑いコンビ・千鳥の大悟が企画＆プロデューサーを務めるディズニープラス初、日本発のオリジナルバラエティ番組『DAIGO Project』（仮）の制作決定＆2026年に独占配信することを発表した。
【動画】千鳥・大悟『DAIGO Project』を語る
大悟本人が企画・プロデュースする初のグローバルコンテンツ「DAIGO Project」（仮）。このディズニープラスで日本から世界に放つオリジナルバラエティーは、大悟がMC を務めまったく新しい笑いのフォーマットで大爆笑を狙う “お笑いプロデュースバトル”となっている。
大悟本人からは、「極秘プロジェクトなので今は何も言えません！これまでにない新フォーマットの番組ということだけお伝えしておきましょう！」と期待を煽るコメントが届いた。
大悟本人が企画・プロデュースする初のグローバルコンテンツ「DAIGO Project」（仮）。このディズニープラスで日本から世界に放つオリジナルバラエティーは、大悟がMC を務めまったく新しい笑いのフォーマットで大爆笑を狙う “お笑いプロデュースバトル”となっている。
大悟本人からは、「極秘プロジェクトなので今は何も言えません！これまでにない新フォーマットの番組ということだけお伝えしておきましょう！」と期待を煽るコメントが届いた。