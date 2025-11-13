松居直美、“ユーモアあふれる”編み物作品を披露「独特！」「斬新で素敵」「朝からほっこり」
タレントの松居直美（57）が11日、自身のブログを更新。ぬいぐるみ用に作った編み物作品を披露した。
【写真】「独特！」「斬新で素敵」松居直美が披露したユーモアあふれる編み物作品
11日の投稿で「毛糸を買って、ウサギのぬいぐるみに何か編んでみようと思いました」と伝えていた松居。その日はぬいぐるみ用の赤い腹巻きを編み、「腹巻き界の異端児が誕生しました」とユーモアを交え披露していた。
この日は「やっぱり編み物は。。」のタイトルでブログをアップ。新たに編んだうさぎのぬいぐるみ用の帽子を紹介した。
「なんでも、やってみたがりなのかと思います」と好奇心旺盛な性格をのぞかせるも、「お裁縫や編み物は苦手ですと、この際はっきりと言っておきます。でも、やりたいのです」と心境を明かし、「上手くなりたいという気持ちよりも、早く完成させたいが、強いです」と、制作への意欲をユーモラスにつづっている。
温かみあふれる松居の作品には「とてもかわいいです」「斬新で素敵です!!」「青い布と組み合わせて可愛いですね」「斬新！独特！」「上手に編めていますよ」「朝からほっこりさせて頂きました」などのコメントが寄せられている。
