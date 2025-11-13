Ｊ１新潟は入江徹監督（４８）が今季限りで退任すると発表した。４勝７分け９敗だった６月に樹森監督の後任として就任したが、第３４節まで３分け１１敗と１勝もできないままＪ２降格が決まっていた。

入江監督はクラブを通じ、コメントを発表。「このたび、今シーズン限りでトップチームの監督を退任することとなりました。これまで、本当に多くの方々に支えていただきながら戦ってまいりましたが、皆様のご期待にお応えすることができず、このような形でシーズンを終えることになってしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいです。心からお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「選手・スタッフはここまで、日々全力で勝利を目指し、持てる力を出し切ろうと常に努力を重ねてくれました。彼らの真摯な姿勢に心から感謝しています。そして、チームの指揮を任されている監督として、その力を十分に結果に結びつけられなかったことに、大きな責任を感じています。今シーズンの残り２試合は、どんなに厳しい状況にあってもクラブを支えてくださった皆様に、少しでも闘志が伝わるよう、全力を尽くして戦います」と、残り２試合での自身“初勝利”に向けて意気込んだ。