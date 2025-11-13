Travis Japan、アメリカを巡る旅へ ディズニープラスで2026年春独占配信決定【コメント動画あり】
ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の配信作品発表会が13日、香港ディズニーランド・ホテルで開催された。今後配信予定のアジア太平洋地域（APAC）向けオリジナル作品が一挙に紹介される中、人気グループ・Travis Japanによる新番組『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、2026年上期に独占配信されることが明らかになった。ファーストルックとコメント映像も同時に公開された。
【動画】発表会の会場で上映されたTravis Japanからのコメント
本作は、Travis Japanの7人（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）が、アメリカ各地を巡るトラベルドキュメンタリー。旅行プランナーの資格を持つ川島の企画をもとに、思い出の地・アメリカを再訪し、10日間の“夏休み”を共に過ごす。雄大な自然や現地の文化に触れながら、メンバー同士の絆と個々の成長を描く内容になるという。
Travis Japanは、2022年3月にメンバー全員でロサンゼルスに留学。同年7月、アメリカの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』シーズン17に出演。圧倒的なパフォーマンスで準決勝まで進出し、世界的な注目を集めた。その後、同年10月にメジャーデビューシングル「JUST DANCE!」を全世界配信し、現在はワールドツアーやドラマ、バラエティなど幅広い分野で活動している。
公開されたファーストルックには、アメリカン・ドリームの象徴である“ルート66”沿いの街・セリグマンや雄大な自然を背景に、自然体の7人が写し出されている。ワールドツアーを終えた直後のタイミングで行われたというこの旅。メンバーが何を感じ、どのように次のステージへ向かうのか注目される。
本作は、Travis Japanの7人（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）が、アメリカ各地を巡るトラベルドキュメンタリー。旅行プランナーの資格を持つ川島の企画をもとに、思い出の地・アメリカを再訪し、10日間の“夏休み”を共に過ごす。雄大な自然や現地の文化に触れながら、メンバー同士の絆と個々の成長を描く内容になるという。
Travis Japanは、2022年3月にメンバー全員でロサンゼルスに留学。同年7月、アメリカの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』シーズン17に出演。圧倒的なパフォーマンスで準決勝まで進出し、世界的な注目を集めた。その後、同年10月にメジャーデビューシングル「JUST DANCE!」を全世界配信し、現在はワールドツアーやドラマ、バラエティなど幅広い分野で活動している。
公開されたファーストルックには、アメリカン・ドリームの象徴である“ルート66”沿いの街・セリグマンや雄大な自然を背景に、自然体の7人が写し出されている。ワールドツアーを終えた直後のタイミングで行われたというこの旅。メンバーが何を感じ、どのように次のステージへ向かうのか注目される。