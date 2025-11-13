º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎºÍÇ½¤òÀä»¿¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç´°àú¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¡¢12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë3»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ËÆþÃÄ¤·¡¢³èÆ°Éüµ¢Àë¸À¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎºÍÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º´µ×´Ö»á¤Ï¡Öº£½µ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤ë¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÉüµ¢¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÉü³è¤ÎÆ°²è¤¬¤Í¡¢½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£2Ê¬È¾¤°¤é¤¤¤Î¤ä¤Ä¡×¤È¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³èÆ°ºÆ³«Êó¹ðÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ±½ã¤ËVTR¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤¢¤ìºî¤ì¤ë¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡£¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤òÀä»¿¡£¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎYouTube¡¢²¶·ë¹½¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£ºÇ½é¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÊÔ½¸¤¬¡×¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖµÙ¤àÁ°¤°¤é¤¤¤ÎÆ°²è¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ÎÊÔ½¸¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç´°àú¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ°²è¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Á¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£