元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）、モデル、タレント、マージャンプロとして活躍中の岡田紗佳（31）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。それぞれのNGな男性のファッションについて話した。

今回はお笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）と3人でトーク。

番組で、深夜の繁華街で女性に聞いた「イマドキ女子の何でもランキング」の「男のこの見た目には注意せよランキング」で、1位は「スキニーパンツ」だった。森に「岡田さんはどうですか、男性の嫌いなファッションとか」と聞かれた岡田は「ネックレスつけてたら、もう無理かな。金のネックレス、つけられたらいやだ。富をかざしすぎていて」と話した。

森は「ブランド名がボーン、とか、ちょっと嫌ですね」とブランド名が大きく入った服を上げた。そして「ブランド名、ブランド名、ブランド名、ブランド名、って。なんか、ごまかせてないよ」とブランド名が多く入ったものもNG。続けるように、岡田は「よく見たら、（ブランドが）そうなんだ、くらいがいちばん」と言った。