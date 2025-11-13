¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È·Ý¿Í¤ÎÆóÅáÎ®¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô½¨°ì¡¡¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÄº¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£··î¤ËÃø½ñ£²ºý¤ò´©¹Ô¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤´¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤òÈ¯¿®¤·»Ï¤á¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£½ñÀÒ¤Ï£±£¹ºý¤Ë¤â¾å¤ë¡£·Ý¿Í¡¦¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤ÎÎ¾ÎØ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿º£¡¢¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÄº¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤À¡£
¡¡£··î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤ó¤¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¡¡¤´¤ß¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡À¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤´¤ß¤ÎËÜ¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ÖËÍ¤Î»Å»ö¤Ï¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¡£¡×¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ïº£¤âÈó¾ï¶Ð¤Ç¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÂìÂô¤ÎÃÎ¼±¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÞÕ¿È¤ÎºÇ¿·½ñÀÒ¤À¡£È¯Çä»þ´ü¤âÁê¤Þ¤ê¡¢³ØÀ¸¤Î¼«Í³¸¦µæ¡¦ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¤âÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂìÂô¤Ï¡Ö¡Ø¤Þ¤ó¤¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¡½¡½¡Ù¤ÎÊý¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¾®³ØÀ¸¸þ¤±¡¢¡ØËÍ¤Î»Å»ö¡½¡½¡Ù¤Ï³è»úÃæ¿´¤ÇÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¤È¡¢ÆÉ¼ÔÁØ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤«¤Ö¤é¤º¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤´¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤Ï£±£¹ºý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¹É®¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤Î¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÎËµ¤é½µ¤Ë£±Æü¤Ï¤´¤ßÀ¶ÁÝ¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢ËÜ¤Î¼¹É®¤ä¹Ö±é¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Û¤ÉÊ¬ÊÌ¤ò¤¹¤ë¹ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï³ä¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬Ê¬ÊÌ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀïÁè¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤´¤ß¤ÎÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤Î¤¿¤á¡¢¶µ°éÈÖÁÈ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö£Î£È£Ë¤È¤«¤Ç¤´¤ß¤ÎÃÎ¼±¤ÎÈÖÁÈ¤È¤«¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¶È¤ÇÌÜ»Ø¤¹ÂçÌÜÉ¸¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·ëÀ®£±£¶Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»ÕÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡££²£°£²£³Ç¯¤ÎÂè£±²óÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤ÆºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¥»¥«¥ó¥É¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤´¤ß¤È¤ª¾Ð¤¤¤Î¼ýÆþ¤Ï£±£°¡Å£°¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÍèÇ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥»¥«¥ó¥É¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤È»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤´¤ß¤Î³èÆ°¤È¥³¥ó¥Ó¤Î³èÆ°¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß¡¢·ÝÇ½À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÎ¾ÎØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô¤¬¡Ö¡ØÉñÂæ¤Î¾å¤Ç»à¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤·»à¤Ë¾ì½ê¤òÁª¤Ù¤ë¤Ê¤é¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡ÖÉÛÃÄ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë·ù¤Ç¤¹¤è¡¢¤´¤ßÀ¶ÁÝÃæ¤Ë»à¤Ì¤Î¡£ÉñÂæ¤Î¾å¤âÌÂÏÇ¤«¤«¤ë¤·¡£ÉáÄÌ¤ËÉÂ±¡¤È¤«¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ù¤¿¤¤¶¤ï¡¦¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡¡£±£¹£·£¶Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££¹£¸Ç¯¤ËÀ¾ËÙÎ¼¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á£²£°£²£³¡×½àÍ¥¾¡¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¤´¤ß¼ý½¸²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢¤´¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£