日建工学、上期経常が3％減益で着地・7-9月期も40％減益

日建工学 <9767> [東証Ｓ] が11月13日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.3％減の8800万円に減り、通期計画の3億5000万円に対する進捗率は25.1％にとどまり、5年平均の30.9％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.1％減の2億6200万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比39.8％減の5900万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の7.0％→3.1％に大幅悪化した。



