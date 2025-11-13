台風２６号「温帯低気圧」へ 沖縄・奄美は引き続き「大雨に警戒」

気象庁によりますと、台風２６号は１３日（木）午前９時、石垣島の近くで「温帯低気圧」に変わりました。この台風から変わった「温帯低気圧」が１３日（木）夜には、沖縄・奄美付近に近づくため、１３日（木）夜から１４日（金）未明にかけて、再び大雨となるおそれがあります。

１３日（木）～１４日（金）の、を、画像で掲載しています。

雨風シミュレーション１３日（木）～１４日（金）

［雨の予想］

１３日（木）に予想される１時間降水量は多い所で、

奄美北部 ４０ミリ

奄美南部 ５０ミリ

奄美十島村 ２０ミリ

沖縄本島地方 ５０ミリ

先島諸島 ３０ミリ

１４日（金）に予想される１時間降水量は多い所で、

奄美北部 ３０ミリ

奄美南部 ４０ミリ

奄美十島村 １０ミリ

沖縄本島地方 ３０ミリ

１３日（木）正午～１４日（金）正午に予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美北部 １５０ミリ

奄美南部 １８０ミリ

奄美十島村 ８０ミリ

沖縄本島地方 １８０ミリ

先島諸島 ６０ミリ

すでに、１１月ひと月分の雨量を超えている所があります。土砂災害に警戒するとともに、気象台が発表する大雨警報や洪水警報、土砂災害警戒情報などに注意してください。

鹿児島県・沖縄県の週間予報（１4日（金）～２０日（木））

沖縄・奄美は台風２６号から変わった「温帯低気圧」や前線の影響で、来週はじめまで雨の日が続くでしょう。

