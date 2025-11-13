【台風情報】台風２６号は”温帯低気圧”に変わる 引き続き沖縄・奄美は 大雨に警戒【雨のシミュレーション１３日（木）～１４日（金）】
台風２６号「温帯低気圧」へ 沖縄・奄美は引き続き「大雨に警戒」雨風シミュレーション１３日（木）～１４日（金）
気象庁によりますと、台風２６号は１３日（木）午前９時、石垣島の近くで「温帯低気圧」に変わりました。この台風から変わった「温帯低気圧」が１３日（木）夜には、沖縄・奄美付近に近づくため、１３日（木）夜から１４日（金）未明にかけて、再び大雨となるおそれがあります。
１３日（木）～１４日（金）の
［雨の予想］１３日（木）に予想される１時間降水量は多い所で、 奄美北部 ４０ミリ 奄美南部 ５０ミリ 奄美十島村 ２０ミリ 沖縄本島地方 ５０ミリ 先島諸島 ３０ミリ １４日（金）に予想される１時間降水量は多い所で、 奄美北部 ３０ミリ 奄美南部 ４０ミリ 奄美十島村 １０ミリ 沖縄本島地方 ３０ミリ １３日（木）正午～１４日（金）正午に予想される２４時間降水量は多い所で、 奄美北部 １５０ミリ 奄美南部 １８０ミリ 奄美十島村 ８０ミリ 沖縄本島地方 １８０ミリ 先島諸島 ６０ミリ すでに、１１月ひと月分の雨量を超えている所があります。土砂災害に警戒するとともに、気象台が発表する大雨警報や洪水警報、土砂災害警戒情報などに注意してください。 鹿児島県・沖縄県の週間予報（１4日（金）～２０日（木））
沖縄・奄美は台風２６号から変わった「温帯低気圧」や前線の影響で、来週はじめまで雨の日が続くでしょう。
