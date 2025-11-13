佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気についてお伝えします。



「紅葉スポット」

各地で紅葉が進んでいます。糸島市の雷山千如寺や添田町の英彦山神宮では見頃となっていて、モミジやカエデがきれいに色づいています。山がまるごと赤く染まるのも迫力がありますが、お寺や神社の紅葉もまた趣があります。



「紅葉情報」

福岡県、佐賀県ではほとんどの地域で色づきが始まっています。紅葉は最低気温が8℃を下回ると始まり、6℃以下になると急速に進みます。



「太宰府市の最低気温の予想」

太宰府市の竈門神社では毎年、夜間のライトアップも行われるということで、楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。太宰府市の最低気温の予想を見てみると、今週末には8℃、来週水曜日には3℃が予想されています。来週は一気に紅葉が進みそうです。



「天気図」

台湾付近には台風26号が発生しています。そのすぐ北側の前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、沖縄県や鹿児島県の奄美地方では荒れた天気となっています。九州北部には直接の影響はありませんが、湿った空気の影響で朝から雲が広がっています。



「天気の予想」

曇り空は午前中までで、午後になると急速に天気が回復します。午後は日差しが戻るでしょう。夜もよく晴れて、きれいな星空が見られそうです。



「かさはどうなのか」

念のため、折りたたみ傘を持っておでかけください。午後は晴れますので、午後からおでかけされる方は必要ないでしょう。



「最高気温はどうなのか」

福岡市は21℃、北九州市や久留米市は20℃でしょう。日差しが戻るとぽかぽかと感じられそうです。



「なのか間予報」

金曜日・土曜日は晴れて日中は暖かく、小春日和でしょう。来週は寒気が流れ込み、一気に気温が下がります。特に火曜日は福岡市でも最高気温12℃、最低気温6℃と12月中旬並みの寒さでしょう。