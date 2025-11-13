

行方不明になっている倉敷市の当時中学3年生・梶谷恭暉さん

岡山県倉敷市の当時14歳の男子中学生が行方不明になり、3年が経ちました。13日朝、母親らが岡山市でチラシを配り情報提供を呼び掛けました。

行方不明になっているのは、倉敷市の当時中学3年生だった梶谷恭暉さんです。13日朝、母親と警察官が岡山市のJR岡山駅で情報提供を呼び掛けるチラシを配りました。

母親らによりますと、恭暉さんは2022年11月13日に自宅から突然いなくなりました。恭暉さんは倉敷駅から広島県の三原駅へ向かったとみられ、いなくなった翌日には尾道市の生口島で所持品のスマートフォンや本が見つかっています。

（恭暉さんの母親）

「もう本当に少しの手掛かりでもいいので、何か息子がどこにいるか、どうして過ごしているかという情報が少しでももらえたらと思いますので、よろしくお願いします」

恭暉さんに関する情報提供は倉敷警察署で受け付けています。これまでに195件の情報が警察に寄せられていますが、有力な手掛かりはないということです。

◆梶谷恭暉さんに関する情報提供

倉敷警察署：086-426-0110